Assim como Messi e Cristiano Ronaldo, Neymar está fora do Mundial. O craque da Seleção Brasileira deu adeus ao Mundial após a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, nesta sexta-feira (6). O argentino e o português sucumbiram perante a França e o Uruguai, respectivamente.

Os três são constantemente apontados como os melhores jogadores do mundo. Entretanto, ficaram devendo futebol na Rússia. Messi, fez apenas um gol, em quatro jogos com a Argentina, e nas outras partidas teve atuação discreta. Cristiano, teve um começo arrasador, marcando três contra a Espanha, e o da vitória diante do Marrocos. Porém, acabou caindo nas últimas partidas, e não conseguiu levar Portugal tão longe.

Na estreia do Brasil contra a Suíça, Neymar não fez uma boa partida, e foi muito criticado por priorizar as jogadas individuais em prol do coletivo.

Quando enfrentou a Costa Rica, tirou um peso enorme das costas ao balançar as redes, tanto que foi às lágrimas após o apito final. Ao pegar a Sérvia, teve sua atuação mais participativa, dando uma assistência, reclamando menos com o árbitro e sendo importante.

Foi decisivo nas oitavas de final contra o México, ao marcar o primeiro gol e dar uma assistência para Firmino. No entanto, ficou devendo no duelo mais decisivo. Diante da Bélgica, Neymar não foi bem, embora quase tenha marcando um golaço, parando em Courtois.

No total, os três ficaram abaixo do esperado. Lionel Messi não se sobressaiu em meio à bagunça da seleção argentina, e das escolhas equivocadas de Jorge Sampaoli. O restante do time português não acompanha CR7, e raramente o coloca em boas condições de brilhar. Neymar, tem um bom coletivo ao seu dispor, mas individualmente, ficou devendo.

Mural

Este tem sido um Mundial movimentada para os artistas de Kazan e, no início da última quinta-feira (5), eles voltaram ao trabalho pintando o rosto de Neymar em um prédio perto do hotel onde a Seleção Brasileira se hospedou antes do jogo contra a Bélgica.

O atacante brasileiro é o terceiro jogador a ser homenageado nas paredes da cidade, junto com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Enquanto os desenhos de Cristiano Ronaldo e Messi foram feitos lado a lado perto do hotel Ramada, com uma mensagem desafiando o argentino a igualar o número de gols marcado por seu rival português, Neymar ganhou seu próprio canto perto do outro hotel oficial das seleções, o Mirage.

O mural de três andares de Cristiano Ronaldo foi pintado para receber o jogador eleito cinco vezes o melhor do mundo quando Portugal jogou na cidade durante a Copa das Confederações de 2017.

Para o constrangimento de autoridades da cidade, a Argentina se hospedou no mesmo hotel antes de sua eliminação em partida contra a França nas oitavas de final do Mundial, com Messi possivelmente vendo o mural de Cristiano Ronaldo da janela de seu quarto.

Para evitar parecer estar escolhendo um lado no eterno debate sobre qual dos dois jogadores é o melhor, a cidade encomendou um mural de Messi, também eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo.

