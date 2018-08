Assinado contrato para a execução do projeto de Decoração do 33º Natal Luz de Gramado

Foi assinado na tarde de quinta-feira (09) o contrato entre a Autarquia Pública Gramadotur e a empresa Leodir A. Handow – Eirelle para a produção e execução da decoração do 33º Natal Luz de Gramado.

A 360º Engenharia e Entretenimento, nome fantasia da empresa vencedora da Licitação da decoração, terá agora um prazo a ser cumprido conforme exigências do Edital. O valor do investimento em decoração chegará a R$ 2,5 milhões segundo informou o Presidente da Gramadotur, Edson Nepolo.

“Serão R$ 2,28 milhões que estarão aplicados no projeto de rua a ser executado pela empresa 360º Engenharia e vamos aportar outro montante de quase R$ 300 mil na decoração da Vila de Natal na Praça das Etnias”, disse Nespolo.

“A Claudia fez um projeto maravilhoso e a seriedade que estamos dando para a decoração é muito grande e vamos acompanhar tudo isto”, garantiu o presidente. Já a diretora de eventos da Gramadotur, Iara Sartori, salientou o trabalho desenvolvido pela decoradora Claudia Casagrande que preparou o projeto. “A Claudia entendeu o desejo e fez um Projeto com a cara de Gramado, tenho certeza que será executado com brilho”, destacou Iara. A autora do Projeto Cláudia Casagrande destacou também todo o empenho que está colocado nesta decoração.

“Nos dedicamos muito, é um comprometimento grande, será um desafio enorme”, garante Claudia. O engenheiro Augusto Handow, proprietário da empresa, garantiu que a decoração estará nas ruas de Gramado conforme previsto no Edital. “Estamos nos propondo a isto, estão todos comprometidos”, afirmou. Já a decoradora da empresa, Juliana Jacques, afirmou que o Projeto está sendo enxergado de uma forma macro. “Se o projeto é para fazer o melhor Natal, nós vamos fazer, queremos proporcionar para a cidade de Gramado a realização deste sonho”, afirmou Juliana.

O memorial descritivo do Projeto de Decoração chega a 230 páginas. “É todo detalhado e será cumprido, vamos fazer a produção, montagem, manutenção e desmontagem”, garantiu Augusto Handow.

Os trabalhos das equipes já iniciaram e os primeiros elementos da decoração devem ser entregues até o dia 15 de setembro. Já a decoração deverá ser instalada nas ruas de Granado a partir do dia 1º de outubro e a iluminação a partir do dia 5 de outubro, tudo conforme prevê o cronograma do Edital. O Pavilhão para a execução dos trabalhos está instalado no bairro Carniel em Gramado.

O Natal Luz em sua 33ª edição que inicia dia 25 de outubro e seguirá até o dia 13 de janeiro de 2019 é uma realização da Prefeitura de Gramado e promoção da Gramadotur.

