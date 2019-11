Porto Alegre Assinado contrato para o início das obras de revitalização da Usina do Gasômetro

22 de novembro de 2019

Prefeito Marchezan disse que a obra na Usina é um marco inicial da revitalização da Orla

O prefeito Nelson Marchezan Júnior assinou nesta sexta-feira (22) no Salão Nobre do Paço Municipal, o contrato para início das obras de revitalização da Usina do Gasômetro. Fechado desde novembro de 2017, o espaço passará por recuperação, qualificação e modernização.

Os investimentos, estimados em R$ 12,5 milhões, são do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) e recursos próprios da prefeitura. “A nossa responsabilidade de devolver o Guaíba a Porto Alegre começa pela Usina do Gasômetro”, afirmou o prefeito.

A obra, que é a maior intervenção realizada nos mais de 90 anos do prédio, deve começar em dezembro e tem 15 meses para ser entregue. Segundo Marchezan, a recuperação da Usina é um marco inicial da revitalização da Orla.

“O trecho 1 foi entregue. Quanto ao trecho 2, temos projeto para contar com uma roda gigante. O trecho 3 está a pleno vapor e em breve vamos apresentar o formato para revitalizar a orla até o Clube Guaíba. Serão vários quilômetros de área de lazer com segurança e infraestrutura”, disse.

O secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, ressalta que a prefeitura estará atenta à obra e aos prazos de entrega. “A Usina não é apenas um prédio bonito, mas simboliza o jeito porto-alegrense de ser”, observou ele. Presente no evento, o sócio-diretor do Consórcio Rac/ Arquibrasil, Eduardo Gabilan, afirma que a empresa está orgulhosa de fazer parte desse trabalho. “Temos 18 anos de mercado e vamos aplicar todo o nosso conhecimento em sustentabilidade e inovação nessa obra”, ressaltou.

Com a reforma, os espaços ganharão equipamentos modernos, mas manterão a essência de exibição de espetáculos experimentais. A ideia é que, com as operações comerciais, a Usina se torne financeiramente sustentável.

Para maior segurança, está prevista a modernização da infraestrutura do prédio. O cinema, por exemplo, vai sair do terceiro andar e ir para o térreo (embaixo do teatro). Duas novas escadas, uma voltada para os trilhos do aeromóvel e outra para acesso ao terraço, reforçarão a independência dessa área.

O vereador Reginaldo Pujol falou em nome da Câmara de Vereadores e destacou o momento importante para a cidade. Ele lembrou de outras entregas que resgataram a autoestima da população: trecho 1 da orla do Guaíba e Largo dos Açorianos. “A cidade somos todos nós”, completou.

O que vai mudar na estrutura do prédio

Todos os espaços 100% acessíveis a pessoas com deficiências. Assentos e pergolados para apreciar a vista do Guaíba. Entrada principal voltada à Orla Moacyr Scliar. Teatro Elis Regina, no formato de arena. Os assentos em volta do palco poderão abrigar até 300 pessoas. Restaurante com vista panorâmica no quarto andar e café com vista para a Rua da Praia.

Duas novas escadas, uma voltada para os trilhos do aeromóvel e outra para acesso ao terraço. Sala de cinema P.F. Gastal será requalificada e mudará do terceiro andar para o térreo. Diversas áreas de exposição, foyer, e espaços multiusos, sala de dança e áreas técnicas.

