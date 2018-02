Assinado o contrato de financiamento de obras pendentes em Porto Alegre relacionadas à Copa do Mundo de 2014

O contrato de financiamento de obras pendentes em Porto Alegre relacionadas à Copa do Mundo de 2014 foi assinado na manhã desta terça-feira (20), no Palácio Municipal, em Porto Alegre. A iniciativa, entre prefeitura e o Banrisul, irá promover a continuidade dos trabalhos iniciados há seis anos.

“Assinamos com o Banrisul, o contrato de financiamento de R$ 120 milhões, que vai viabilizar a retomada das obras da Copa de 2014. Somente em dívidas com as empresas, os valores são da ordem de R$ 45,4 milhões. A expectativa é que em torno de 30 dias estejamos reiniciando as obras”, disse o prefeito Nelson Marchezan em sua conta nas redes sociais.

O prefeito acredita que os contratos que fazem parte do acordo, seis – avenida Tronco (2), Severo Dullius (1), corredor da Protásio Alves (1), trincheira da Anita (1), e a Ceará (1) – devem ser retomados em 30 dias.

Durante o seu discurso, Marchezan falou ainda dos problemas financeiros da prefeitura de Porto Alegre e disse que a assinatura do contrato demonstrou claramente a incompetência na gestão municipal nos últimos anos. “Precisamos corrigir as finanças de uma cidade que tem déficit desde 2005. O município de Porto Alegre faliu, há anos. Nós precisamos mudar este rumo”, afirmou.

