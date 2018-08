O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, assinou nessa quarta-feira o decreto de permissão de uso do Parque da Harmonia para realização da edição deste ano do Acampamento Farroupilha. O evento tradicionalista ocorre de 7 a 20 de setembro, com mais de 350 galpões e expectativa de 1 milhão de visitantes.

