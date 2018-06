Foram apresentadas ao Congresso da Argentina 414 mil assinaturas que se opõem ao projeto de descriminalização do aborto. As assinaturas serão incorporadas pelos legisladores aos antecedentes que as comissões parlamentares que analisaram a iniciativa levarão em conta na hora de decidir se dão ou não sinal verde para que a iniciativa seja debatida no plenário da Câmara dos Deputados.

