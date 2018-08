Associação Brasileira de Angus conquista prêmio Vencedores do Agro, da Federasul

A Associação Brasileira de Angus, com sede em Porto Alegre, foi a vencedora do 6º Prêmio Vencedores do Agro na categoria Depois da Porteira. Concedida pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul), a láurea foi conquistada com a apresentação do case de sucesso dos 15 anos do Programa Carne Angus Certificada, parceria entre a associação e a indústria frigorífica destinada à produção de carne de alta qualidade.

Para o gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros, a conquista destaca o forte investimento da associação na integração da cadeia produtiva. “Representa o reconhecimento de uma trajetória de muito trabalho e do pioneirismo da associação e dos seus produtores na busca da valorização da produção e da diferenciação dos produtos para o consumidor”, diz Medeiros. “É um trabalho que contempla mais 6 mil produtores, 15 empresas parceiras e um número incontável de pontos de venda.”

O Prêmio Vencedores do Agronegócio é uma homenagem a estratégias inovadoras no agronegócio gaúcho que contribuem para o desenvolvimento econômico do Estado e para o reconhecimento nacional e internacional do setor. Neste ano, além da Associação Brasileira do Angus, são homenageados a Falker Automação Agrícola, de Porto Alegre, na categoria Antes da Porteira; a Granja Rodeio, de Estrela, na categoria Dentro da Porteira, e a Raks Tecnologia Agrícola, de São Leopoldo, na categoria Sustentabilidade. O 2º Prêmio Elas no Agro coube este ano à Granja Santa Fé, de Seberi.

A entrega dos prêmios será realizada na reunião-almoço especial Tá na Mesa, no dia 29 de agosto, às 12h, no Restaurante Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a Expointer 2018.

