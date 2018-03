A ABIH-RS (Associação Brasileira de Indústria de Hotéis do RS) promove reunião-almoço no próximo dia 27, terça-feira, no Hotel Ritter, em Porto Alegre. O encontro, que inicia ao meio-dia, terá como palestrante Paulo Kendzerski, que falará sobre Transformação Digital – Desafios e Oportunidades para o setor hoteleiro e seu impacto para o turismo.

Informações e inscrições pelo fone 3227.4603/ 3012.2211

