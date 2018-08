Associação Chico Lisboa celebra 80 anos no Bar Ocidente

No dia 08 de agosto (quarta-feira) a Associação Chico Lisboa completa 80 anos. E para celebrar, a entidade promove a Festa dos 80 anos da Chico Lisboa no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960 – Bom Fim / Porto Alegre), com início às 19h.

Além de diversas homenagens, haverá um desfile de arte – Estranhos Vestíveis – e seleção musical do DJ Lúcifer. O projeto “Estranhos Vestíveis” busca acrescentar reflexões sobre a confluência possível entre uma produção artística e outros campos de produção sensível, expandindo a discussão sobre a relação do corpo com a obra, e como esta se relaciona com o corpo do espectador.

A festa é aberta ao público em geral. Os convites custam R$ 50 reais e podem ser adquiridos na sede da Chico Lisboa, na Travessa dos Venezuanos, 19 – Cidade Baixa (51) 3224.6678, ou no local.

Fundada em 1938, a Chico Lisboa é a mais antiga entidade cultural em funcionamento no Estado. Ao longo de sua história, a Chico Lisboa teve como diretores e presidentes grandes expoentes das artes plásticas do Rio Grande do Sul, tais como: Carlos Scliar, Guido Mondim, Francisco Stockinger, Vasco Prado, Zorávia Bettiol, Riopardense de Macedo, Carlos Alberto Petrucci, entre outros.

