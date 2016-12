Associação Comercial de Porto Alegre: contribuição para fazer a diferença no contexto local

Paulo AfonsoPereira, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, reuniu a imprensa ao meio-dia desta sexta-feira (02) para divulgar as ações realizadas pela entidade em 2016 e seus principais projetos para o próximo ano. Ele foi firme em declarar que a entidade “é a voz de Porto Alegre” e quer colocar seu olhar globalizado em benefício do comércio, ou seja, pontuar temas relevantes junto à sociedade, parceiros e outras instituições, a fim de fazer a diferença no contexto local, alinhavando, discutindo, propondo iniciativas que possam agregar valor à cidade e seu entorno, com reflexos positivos no contexto empreendedor.

A entidade mira em grandes projetos, um deles a construção de um centro de eventos na Capital, que possa abrigar espetáculos de porte internacional, com total estrutura e local para estacionamento, competindo com outros expressivos centros nacionais e atraindo investimentos para a cidade, com foco também em turismo. Negociações começaram a ser traçadas a partir da doação de um terreno do governo à Prefeitura, com 104 hectares nas proximidades do trensurb, bairro Humaitá, já com um crédito na Caixa Econômica Federal de 60 milhões de reais para dar início à obra. “Queremos agregar novos valores a este montante, a partir de parcerias público privadas. Documentação, matrícula e pedido ao governo para acelerar a negociação já foram encaminhados”.

Outros temas que ganham destaque na pauta da entidade para 2017 é o Cais Mauá, mobilidade urbana e segurança pública. Quanto à gestão, os planos também passam para a ampliação do quadro de associados, foco em treinamento e capacitação de empresários e o fortalecimento das relações junto a atores públicos.

Durante o encontro, Paulo Afonso Pereira apresentou a logomarca que a ACPA (Associação Comercial de Porto Alegre) passa a adotar. Criada pelo publicitário Ricardo Botego, da CDN Comunicação, a nova comunicação visual chega para reforçar a marca da entidade, alinhada ao planejamento estratégico e seus atuais objetivos. No encerramento, o presidente entregou uma placa de agradecimento a Ricardo Botega pelo apoio e talento criativo no desenvolvimento deste trabalho.

