Associação Comercial de Porto Alegre será homenageada pelos seus 160 anos

A Associação Comercial de Porto Alegre será homenageada na Câmara de Vereadores pelo seu aniversário de 160 anos. A cerimônia acontece no Plenário Otávio Rocha, na próxima quinta-feira, 15/2, às 14 horas. A mais antiga entidade empresarial da Capital gaúcha foi fundada no dia 14 de fevereiro de 1858.

Para o proponente, vereador Adeli Sell (PT), a Associação Comercial é muito mais que uma entidade: “É uma instituição da Capital que ajudou a formatar o que deveria ser e, acabou sendo, nosso comércio. Aos 160 anos, junto com o Theatro São Pedro, o Palácio do Comércio é uma marca símbolo da cidade. Para sinalizar sua força e peso institucional senti-me na obrigação de propor um Período de Comunicação na Câmara Municipal.”

As razões que levaram os empreendedores do século 19 a criar a entidade continuam as mesmas, mas o mundo dos negócios está completamente mudado. A Internet, as plataformas digitais, estão provocando uma transformação avassaladora. Neste cenário ressurge a nova Associação Comercial de Porto Alegre. Em 27 de abril de 2016, a entidade passa novamente a contar com um presidente exclusivo, retomando seu protagonismo histórico, com a eleição de Paulo Afonso Pereira.

O último dirigente que exerceu com exclusividade a presidência da ACPA foi Alberto Bins, entre 1924 e 1928, antes de se tornar prefeito de Porto Alegre. Depois dele, durante 88 anos, o cargo passou a ser acumulado pelo presidente da Federasul.

Segundo Pereira, neste novo momento, a entidade está promovendo ações, criando projetos, que atendam aos interesses contemporâneos do seu público alvo – comércio e serviços de Porto Alegre -, mas também que beneficiem a população como um tudo.

