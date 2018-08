Dois dias após a aprovação, no Senado do projeto de lei que proíbe companhias aéreas de cobrarem valor adicional pela marcação antecipada de assentos em voos em território nacional, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) disse ver com preocupação a mudança. A entidade teme que a medida possa frear o avanço o desenvolvimento do setor.

