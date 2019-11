Associação de Amigos organiza leilão de arte e coquetel em prol da construção da nova sede do Museu de Arte Contemporânea do RS

Com a missão de arrecadar fundos em prol da construção da nova sede do MACRS (Museu de Arte Contemporânea), a Associação dos Amigos do Museu de Arte Contemporânea do RS, em parceria com a Sedac (Secretaria da Cultura), realizará na noite do dia 19 de novembro, o 2º Leilão de Arte Contemporânea, a partir das 21h, na ala residencial do Palácio Piratini. O evento é aberto a colecionadores e público interessado mediante cadastramento prévio de presença pelo telefone (51) 9 9114-2033.

Nomes reconhecidos no campo da arte como Walmor Correa, Xadalu, Claudia Hamerski, Élida Tessler, Heloisa Crocco, Tulio Pinto, Maria Tomaselli, Zoravia Bettiol, Paula Plim e Oskar Metsavaht estão entre mais de uma centena de artistas que se engajaram na causa e doaram integralmente suas obras para a ocasião. Também o experiente leiloeiro Daniel Chaieb e as principais galerias de arte da capital doaram suas comissões em apoio ao projeto do novo MAC no IV Distrito – em Porto Alegre. Galerias tradicionais no mercado de arte local participam, ainda, com obras dos mestres Iberê Camargo, Vasco Prado, Xico Stockinger e Danúbio Gonçalves.

O projeto da nova sede do MACRS no IV Distrito (rua Comendador Azevedo, 256, bairro Floresta) transcenderá os tradicionais espaços expositivos, rompendo paradigmas de intervenção e interação urbana, transformando a relação das pessoas com o museu e representará uma nova experiência no campo social da arte.

A visita virtual ao futuro museu pode ser vista acessando o vídeo do projeto.

De estilo neoclássico, a ala residencial da sede do governo do Estado é um espaço exclusivo e que nunca serviu de cenário para um evento aberto à comunidade. O prédio, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, é patrimônio cultural, levou quase 20 anos para ser concluído e foi feito com material vindo da França, dos alicerces ao gesso.

O leilão será antecedido de um coquetel beneficente, reinaugurando o Salão de Verão e jardim da residência oficial, cujo ingresso, no valor de R$ 500,00, será doado ao projeto do museu. O convite pode ser adquirido pelo telefone (51) 9 9114-2033. Doações também podem ser feitas pelo mesmo número, com Aline. A DJ e performer Julha Franz será responsável pela playlist musical que recepcionará os convidados benemerentes pré-leilão e o comunicador Tulio Milman vai colaborar na descrição dos lotes artísticos a serem arrematados.

AAMACRS

A Associação é uma instituição privada de caráter público, sem fins lucrativos e trabalha voluntariamente para desenvolver projetos que repensam o papel do museu no século 21. “Com a finalidade de integrar as ações que buscam recursos para garantir a sustentabilidade econômica do MACRS, que atualmente abriga mais de 1.300 obras, contamos com amplo apoio das principais galerias de arte da cidade e de expressiva representação dos artistas” diz o arquiteto Marcio Carvalho, presidente da AAMACRS.

Através desta rede de diferentes colaboradores, o objetivo é colecionar gestos de doação que possibilitam transformar o MACRS IV Distrito em um museu vivo e aberto a manifestações contemporâneas em torno da arte, cultura e ação social. “Um museu educativo, inclusivo e dedicado ao desenvolvimento humano, trabalhando diretamente com os artistas e os diversos públicos locais para receber visitantes de todos os lugares”, explica André Venzon, artista visual e diretor do MACRS.

Galerias de arte e moldurarias que apoiam a causa

Arte&Fato, Bella Vista Arte & Molduras, Bolsa de Arte, Calafia, Delphus, Edelweiss, Galart, Galeria Duque, Galeria Gravura, Genuína Obra, Gestual, Mamute e Martini Arte.

Artistas que fizeram doações

Adriana Giora, Alenyr Avila, Alexandre Pinto Garcia, Allan Seabra, Amélia Brandelli, Ana Mahler, Ananda Kuhn, André Venzon, Andréa Bracher, Antônio Augusto Bueno, Beatriz Balen Susin, Bina Monteiro, Britto Velho, Broulla, Bruno Borne, Bruno Noveli, Camila Elis, Carla Barth, Carlos Leão, Carlos Scliar, Celo Pax, Celso Chittolina, Cláudia Barbisan, Cláudia Hamerski, Claudio Tozzi, Clóvis Dariano, Daniel Escobar, Danúbio Gonçalves, Denise Haesbaert, Denise Kovalski, Diego Medina, Djalma do Alegrete, Eduardo Haesbaert, Elida Tessler, Élle de Bernardini, Emanuel Monteiro, Ena Lautert, Esther Bianco, Felipe Caldas, Fernanda Valadares, Fernando Duval, Flávio Gonçalves, Fukuda, Gelson Radaelli, Geraldo Markes, Gilberto Perin, Glauco Rodrigues, Guilherme Dable, Guilherme Soffi, Gus Bozzetti, Heloisa Crocco, Henrique Fuhro, Iberê Camargo, Ivan Pinheiro Machado, Jorge Menna Barreto, Júlio Ghiorzi, Karen Axelrud, Leonardo Fanzelau, Leopoldo Plentz, Letícia Lampert, Leticia Lopes, Leticia Remião, Lisette Guerra, Lou Borghetti, Louise Kanefuku, Luiz Barth, Luiz Felkl, Magna Sperb, Marcos Fioravante, Maria Tomaselli, Marilice Corona, Mário Röhnelt, Maristela Salvatori, Mariza Carpes, Marros, Martha Penter, Milton Kurtz, Neca Sparta, Nico Rocha, Oskar Metzavah, Otto Sulzbach, Patrícia Langlois, Paula Plim, Paulo Amaral, Renina Katz, Ricardo Aguiar, Romy Pocztaruk, Roseli Jahn, Rubem Ludolf, Sandra Rey, Sandro Ka, Silvia Brumm, Teresa Poester, Teti Waldraff, Theo Felizzola, Tonico Alvares, Trindade Leal, Túlio Pinto, Ubiratã Fernandes, Vasco Prado, Walmor Correa, Walter Karwatzki, Xadalu, Xico Stockinger, Zetti Neuhaus, Zimmermman e Zoravia Bettiol.