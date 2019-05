Associação de Arquitetos de Interiores do Brasil/RS promove bate-papo Quero ser PJ, e agora?

Você quer formalizar o seu negócio e não sabe como? Tem dúvidas sobre quais as modalidades de Pessoa Jurídica que os arquitetos e urbanistas podem adotar? Essas e outras perguntas serão tratadas no *Café com AAI*, promovido pela Associação de Arquitetos de Interiores do Brasil/RS (AAI Brasil/RS), no próximo dia 30, na Casa de Alessa, em Porto Alegre.

Na oportunidade, advogados que conhecem bem o assunto irão discutir o tema e esclarecer essas e outras dúvidas sobre a formalização de escritórios. Os advogados Álvaro de Moraes Vasconcellos e Fabiano Aita Carvalho irão comandar o bate-papo. Eles estão a frente do escritório Álvaro Vasconcellos Advogados, que possui mais de vinte anos de experiência, prestando assessoria e consultoria, nas áreas de Direito Civil, Imobiliário e Societário.

Segundo a presidente da AAI Brasil/RS, Flávia Bastiani, essa é uma oportunidade especial para os profissionais que almejam empreender, no formato de empresa, tirarem suas dúvidas. “Ter uma empresa, cada vez mais, é uma tendência que vem se consolidando no nosso mercado”, observa Flávia.

Café com a AAI/ 30 de maio/ das 9h às 10h30min/ Casa de Alessa – Rua Silva Jardim, 120 /Inscrições pelo link, até 27 de maio: https://www.sympla.com.br/cafe-com-aai–quero-ser-pj-e-agora__532913

