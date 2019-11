Acontece Associação de Jovens Empresários recebe o secretário Ruy Irigaray para edição especial do projeto Café Político

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

Secretário falará sobre o cenário econômico do Rio Grande do Sul e oportunidades para empreender no Estado

O ano de 2020 bate à porta. É o momento ideal para projetar e avaliar as possibilidades econômicas que se aproximam. Para refletir sobre esses cenários, a AJE (Associação de Jovens Empresários) de Porto Alegre recebe para a próxima edição do Café Político o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Ruy Irigaray.

O encontro acontece no dia 26 de novembro, a partir das 9h, na LAGE Eventos (Rua Dom Pedro II, 1563 ) e é exclusivo para associados da AJE POA e representantes de entidades jovens, como a CJA, CDL Jovem, AGV Jovem e demais autoridades.

Será debatido o cenário econômico do Rio Grande do Sul e oportunidades para empreender no estado. Quais políticas públicas estão sendo desenvolvidas a favor do empreendedorismo, como caminham as reformas estruturais propostas pelo governo e que investimentos são esperados para o próximo ano também elementos que serão assuntos discutidos no evento.

O evento iniciará às 9h com recepção aos convidados com um coffe especial e uma entrevista coletiva com o Secretário Ruy Irigaray. A partir das 9h30min, a presidente da AJE, Laura Pandolfo, realiza a abertura oficial para a fala do convidado. Após esse momento, um espaço será aberto para que o público possa realizar perguntas e o diálogo possa ser estabelecido.

Idealizado pela AJE, o projeto tem o objetivo de proporcionar um debate enriquecedor para todos os empresários e empreendedores, juntamente com agentes políticos e institucionais da capital gaúcha, do estado e do país.

Serviço:

O que: Café Político AJE

Quando: 26 de novembro (terça-feira);

Onde: LAGE Eventos (Rua Dom Pedro II, 1563);

Horário: a partir das 9h;

Convidado: Ruy Irigaray, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul.

