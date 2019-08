Associação dos Delegados de Polícia do RS têm mudanças na presidência

O delegado Wilson Müller volta a assumir a presidência da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul (ASDEP). Müller governou por quatro anos consecutivos, de 2007 até 2015, e retoma agora para o seu quinto mandato. O atual presidente da ASDEP, delegado Cleiton de Freitas, passar a ser o vice-presidente. O evento de posse da nova Diretoria Executiva acontece nesta segunda-feira (19), às 19h, no Salão de Festas da entidade, na rua Visconde de Inhaúma, número 56. A cerimônia marca os próximos dois anos de governo, de 2019 a 2021.

O futuro presidente fala sobre o momento em que o Estado passa. “Sabemos que teremos muitos desafios pela frente, como, por exemplo, o sistemático parcelamento de salários. Os colegas delegados de polícia que se preparem para viver tempos muito difíceis. No entanto, saberemos enfrentar, com o auxílio de todos, tudo que vier. Para nós policiais, nada é fácil, porém, outra vez, o conjunto dos delegados de polícia saberá dialogar com o Governo sempre dentro de parâmetros éticos e razoáveis. Esperamos que os governantes adotem conosco os mesmos critérios”, comentou Müller.

