A Associação dos Delegados de Polícia do RS (ASDEP) transferiu a data do Encontro com os Candidatos ao governo do Estado, que estava agendado, inicialmente, para a próxima segunda-feira (20), devido à impossibilidade de alguns candidatos comparecerem ao evento. Uma nova data, ainda a ser definida, será divulgada nos próximos dias.

