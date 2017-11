Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos lança a 5ª edição da revista Festas AGEPES

Nesta terça-feira (21), a AGEPES Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos, realizará o lançamento da 5º edição da revista Festas, no segundo andar do Shopping Iguatemi de Porto Alegre, ao lado da loja Renner. A primeira edição da revista foi lançada em 2013, e devido ao grande sucesso, hoje chega à sua quinta edição.

A revista tem como principal objetivo mostrar os principais eventos realizados pelos profissionais mais gabaritados do RS que realizam as mais badaladas Festas em todo País e inclusive no exterior, além de trazer informações e matérias que auxiliam o consumidor final em sua tomada de decisão. É um produto visualmente leve e com alto grau de refinamento gráfico e estético, com um conjunto de temas e assuntos relacionados ao universo de festas e eventos. A revista visa traduzir o comprometimento e a qualidade de seus associados, parceiros e incentivadores.

A 5ª edição da publicação foi produzida pela empresa Marina Ciconet Moda & Branded Content e terá matérias especiais sobre as festas mais lindas do ano no Rio Grande do Sul com fotos e guia de serviços, reportagem sobre flores exóticas em alta no mercado de festas, casamentos inspiradores do ano pelo mundo, uma galeria com as melhores fotos do ano feitas pelos fotógrafos associados da Agepes, entrevistas com Paulo Gasparotto, Júlia Alves, entre muitas outras matérias que você não pode perder.

SERVIÇO:

Lançamento da 5º edição da revista Festas AGEPES/21 de novembro, 19 horas/ 2º andar, Shopping Iguatemi de Porto Alegre (ao lado da loja Renner).

