Associação indica como ministro da Segurança Pública o secretário que criticou o governo federal há um mês

A Fenapef (Federação Nacional dos Policiais Federais) encaminhou, nesta quinta-feira, uma carta ao presidente Michel Temer com indicação de Ricardo Balestreri para o cargo de ministro da Segurança Pública. Atual secretário-chefe do Gabinete de Assuntos Estratégicos de Goiás, Balestreri, que é gaúcho, historiador e especialista na área de direitos humanos, entrou em atrito com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, há um mês, quando o estado enfrentou uma crise no sistema penitenciário, quando três rebeliões deixaram nove detentos mortos. Na ocasião, ele ocupava a secretaria de Segurança Pública do estado.

Temer prometeu criar o ministério no último sábado. A atitude foi elogiada pela entidade, que diz representar 14 mil policiais federais. O presidente ainda discute com aliados um nome para assumir a pasta, que ainda não foi criada oficialmente.

Balestreri já esteve à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), órgão ligado ao Ministério da Justiça, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a crise no sistema prisional em Goiás em janeiro, ele fez críticas o governo federal, ao dizer que era preciso “colocar as responsabilidades sobre a mesa”.

“Quero lembrar que os presos produzidos pelo combate ao narcotráfico, pelo contrabando, deveriam ser presos pela União, não pelos estados. Nós que arcamos com o ônus dos presos federais. O governo federal deveria corresponder com o mínimo suficiente”, disse Balestreri na ocasião.

Após as críticas de Balestreri, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, reagiu, dizendo que o governo federal tinha “responsabilidade zero” sobre as mortes nos presídios e atribuiu o que ocorreu em Goiás a um problema de “gestão” do governo local e afirmou que o discurso de cobrar a União tem “motivação política”

Na carta encaminhada na quarta-feira a Temer, a Fenapef diz que Balestreri tem um histórico no estudo sobre os Direitos Humanos, presidiu a seção brasileira da Anistia Internacional e participou da formatação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), principal programa do governo Lula na segurança pública. Na última quinta-feira, ele trocou de posto no governo de Goiás: deixou a secretaria de Segurança Pública e assumiu o Gabinete de Assuntos Estratégicos.

“A entidade acompanha a atuação de Balestreri e acredita que ele preencha todos os requisitos necessários para assumir o cargo e representar os anseios da sociedade na busca por um modelo de segurança pública mais eficiente”, diz a carta assinada pelo presidente da Fenapef, Luís Antônio de Araújo Boudens.

Deixe seu comentário: