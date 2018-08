Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares divulga novidades na Expointer

A ANC (Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares) promove reunião com a imprensa no dia 27/08 (segunda-feira), às 12h30min em seu estande no Boulevard do Parque de Exposições Assis Brasil . Na oportunidade, o presidente da ANC, Ignácio Tellechea, apresentará um sistema pioneiro de indexadores de touros, que promete inovação na seleção de animais para produção de carne premium.

