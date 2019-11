Dicas de O Sul Associação Nacional de Gerontologia promove chá de confraternização e o concurso Bolos do Bem da Maturidade

A ANG (Associação Nacional de Gerontologia) do Rio Grande do Sul promove no dia 12 de dezembro o chá de confraternização e também o concurso Bolos do Bem da Maturidade. Organizado pela diretoria da associação, o evento ocorre no salão de festas do Clube Ipiranguinha, na Avenida Princesa Isabel, 795, em Porto Alegre, das 14h às 18 horas.

Entre as atrações, música ao vivo, desfile de modelos da terceira idade além do concurso Bolos do Bem da Maturidade. Boleras acima de 50 anos podem participar. O prêmio: Troféu e um prêmio surpresa para a primeira colocada.

“De uma forma inédita queremos prestigiar e premiar através de um concurso de bolos o talento culinário de nossos idosos. Até hoje ninguém se lembrou de destacar e parabenizar essa gostosa e nobre missão: os bolos da vovó são os melhores! Quem não lembra de sua infância e daquele bolo especial que a vovó fazia no fim de semana? Esta é nossa proposta. Temos a parceria do IGA [Instituto de Gastronomia] e de algumas confeitarias que cederam seus profissionais para serem juízes,avaliadores da textura, do sabor, da apresentação, da decoração etc. dos bolos”, informou Zhélide Quevedo, presidente da ANG.

“Ainda nesse evento estaremos distribuindo 100 cartas de crianças que enviaram aos Correios para as pessoas presentes serem padrinhos e madrinhas de Natal dessas crianças. Então não somente estaremos prestigiando a arte culinária das vovós, como estaremos oportunizando essa doação para as crianças carentes no Natal”, concluiu Zhélide.

“BOLOS DO BEM da MATURIDADE”

O Regulamento visa estabelecer os critérios de participação, avaliação e premiação do I Concurso “BOLOS DO BEM da Maturidade ” promovido pela ANG/RS –Associação Nacional de Gerontologia RS, que será realizado no dia 12/12/2019, e , aproveitando o ensejo, realizaremos o chá de Confraternização da ANG/RS, nas dependências do Clube Ipiranguinha, situado na Av. Princesa Isabel,795 na cidade de Porto Alegre-RS.

1. OBJETIVO DO CONCURSO:

A ANG/RS – Associação Nacional de Gerontologia RS, está sempre empenhada a valorizar, a promover e incentivar a criatividades da pessoa idosa em nosso Estado. O ato de fazer bolos nos remete à infância e nos traz boas recordações, portanto é uma maneira de ser feliz na maturidade e proporcionar mais qualidade de vida.

2. COORDENAÇÃO DO CONCURSO:

Toda a organização do Concurso do I Concurso “BOLOS do BEM da MATURIDADE” ficará sob responsabilidade da atual Diretoria da ANG/RS –Associação Nacional de Gerontologia RS (2018-2020).

3. INSCRIÇÃO:

Para participar do I Concurso “BOLOS DO BEM da MATURIDADE ” promovido pela Associação Nacional de Gerontologia RS(ANG/RS ), os interessados devem:

-Ter idade mínima a partir de 50 anos, para ambos os sexos;

– Preencher a ficha de inscrição (em anexo);

– Pagamento da taxa de inscrição no valor de 10,oo ( Dez reais) que deverá ser pago direto à um dos integrantes da Diretoria executiva que lhe entregará este REGULAMENTO devidamente assinado e o recibo correspondente;

4. PRAZO DAS INSCRIÇÕES: As inscrições para I Concurso “BOLOS DO BEM da MATURIDADE” promovido pela ANG/RS –Associação Nacional de Gerontologia RS, acontecerão até o dia 05/12/ 2019 impreterivelmente., via pessoal ( junto aos membros da Diretoria ou presidência da ANG. Orientações sobre este concurso,podem ser solicitadas através de telefone ( 99236 5037) ou e- mail : zhelidequevedo@gmail.com

5. ITENS A SEREM CUMPRIDOS ENQUANTO AO OBJETO DESTE CONCURSO:

– Formato, Largura e Altura do Bolo: Para participar do I concurso “Bolos do Bem da MATURIDADE” os bolos, obrigatoriamente, devem ter formato Redondo com largura no diámetro mínimo de 25 cm e máximo de 35 cm e a Altura do bolo deverá ter no mínimo 12cm e no máximo 30 cm;

– O bolo deve ter no mínimo duas camadas de recheio;

– Somente serão aceitos Bolos Doces;

– Obrigatoriamente o bolo deve ser Elaborado e decorado pela titular da Inscrição;

– Fazer um breve vídeo durante a elaboração, montagem e decoração do Bolo,onde a bolera apareça bem claramente realizando cada atividade

-Trazer a receita e nome do bolo, para ser entregue aos Jurados..

6.CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: O Concurso levará em conta em cada participante os seguintes itens :- serão avaliados e pontuados,numa soma final de notas de 1(um) a 10(dez) :1)- pela participação na reunião de orientação prévia ao evento(observe dia/hora e local); 2)- pelo vídeo apresentado sobre a feitura do bolo ,

-3) pela decoração do bolo e 4) – pelo sabor ,textura e elementos da receita apresentada do bolo .

7. COMISSÃO JULGADORA: A Comissão julgadora do I Concurso “BOLOS DO BEM da MATURIDADE ” promovido pela ANG/RS –Associação Nacional de Gerontologia RS será composta de no mínimo 5(cinco) Jurados,sendo 3(três) especialistas da área gastronômica, um (uma) gourmet e um(uma) representante da Diretoria da ANG/RS ,definidos pela Coordenação do concurso.

8. PREMIAÇÃO: Para o titular,que alcançar melhor pontuação do melhor e mais gostoso Bolo do Bem da Maturidade, avaliado pela comissão julgadora, em 1º lugar, receberá um troféu, alusivo ao Concurso.Outras premiações serão possíveis para um 2º e 3º lugar.

9. OUTROS ITENS:

Todos os participantes devem participar de uma reunião geral marcada pela ANG/RS no local do evento, dia e horário a fixar, na semana anterior ao Concurso, para esclarecimentos e orientações de como irá acontecer o evento.

Ligar para confirmar o dia a hora da reunião acima – Fones 992 36-5037 ou 99577 3696 ou 3108 4946

– Todos os participantes deverão entregar os Bolos no local do evento até as 13 horas , no dia 12 de dezembro, horário este, estabelecido pela Coordenação do Concurso;

-Todos os custos para a elaboração,cuidados adequados e transporte dos bolos é de responsabilidade exclusiva de cada participante .;

-Os bolos que participem do Concurso serão saboreados , pelas pessoas presentes ao Chá.

– Este regulamento poderá sofrer alguma alteração e/ou ajustes visando melhores esclarecimentos, pela Coordenação do concurso.

– Dúvidas e mais esclarecimentos favor ligar para 51..99236 5037 ou 3108 4946

Este regulamento será entregue a cada participante mediante o preenchimento da ficha de inscrição e pagamento da TAXA de Inscrição no valor de R$10. Nome do Integrante da Diretoria ANG/RS responsavel pela entrega deste regulamento e recepção desta inscrição :

Nome da bolera concursante:

Concurso Bolos do Bem

“BO ” Promovido pela ANG/RS –Associação Nacional de Gerontologia RS

