Associação que busca a preservação do Hospital Psiquiátrico São Pedro lança livro

A Associação Amigos da Memória do Hospital São Pedro (AMeHSP) lança, neste sábado (17), Dia Estadual do Patrimônio Cultural, um livro que resgata a história da instituição psiquiátrica. Na obra, são destacados os 15 anos de dedicação de voluntários na preservação da memória, na restauração e na conservação do prédio histórico. A produção Hospital Psiquiátrico São Pedro – Livro de Visitantes. foi financiada através de ações junto à comunidade como brechós e bazares.

O lançamento acontecerá às 16h30, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. O evento terá participação especial do músico René Floyd.

Mais do que registro, o Livro de Visitantes busca auxiliar na compreensão da história do hospital que, desde o século XIX, encontra-se ativo nas questões de saúde mental da população do estado. A ideia também é sensibilizar a comunidade em geral e as autoridades para que conduzam ações que visem a preservação e restauração dos bens patrimoniais.

Sobre a AMeHSP

Criada em 30 de setembro de 2003, a associação Amigos da Memória do Hospital São Pedro é uma Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, formada por voluntários de perfis profissionais diferentes, porém unidos pelo mesmo objetivo: a preservação do centenário Hospital Psiquiátrico São Pedro. Para saber mais sobre o trabalho desenvolvido pelos voluntários acesse www.facebook.com/AMeHSP.

Serviço

Lançamento – Hospital Psiquiátrico São Pedro – Livro de Visitantes

Dia: sábado (17), às 16h30

Local: Salão Mourisco – Biblioteca Pública do Estado do RS (Rua Riachuelo, 1190 – Centro Histórico – Porto Alegre)

Deixe seu comentário: