Associação Rural de Pelotas elege diretoria para a gestão 2017/2019

A Associação Rural de Pelotas (ARP) realiza na segunda-feira (27) , assembleia geral ordinária com eleição da nova diretoria, Conselhos Técnico e Fiscal para o biênio de dezembro de 2017 a dezembro de 2019, a ser realizada às 17h30min em primeira convocação, com metade mais um dos sócios quites e no pleno uso de seus direitos, ou 30 minutos após, em segunda convocação, com qualquer número, no Salão Nobre da entidade.

Foi inscrita apenas uma chapa, de situação, liderada pela atual vice-presidente da ARP, a agropecuarista Carolina Luiza Peró Osório, homologada pela atual diretoria, em reunião na segunda-feira (20). A posse da nova diretoria está marcada para o dia 11 de dezembro.

As inscrições de chapas candidatas foram recebidas no período de 28 de outubro a 10 de novembro, até as 18h, junto à Secretaria da entidade, de acordo com o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 13 do Estatuto Social. Na assembleia geral também será votado o relatório e prestação de contas da diretoria 2015/2017, presidida por José Luiz Martins da Costa Kessler e respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Chapa Única para a Diretoria Gestão 2017/2019

Presidente: Carolina Luiza Peró Osório

1º Vice-Presidente: Germano Dias Hadler

2º Vice-Presidente: Roberto Quinto Di Cameli

3º Vice-Presidente: Elisabeth Amaral Lemos

1º Diretor Secretário: Ana Carolina Issler Ferreira Kessler

2º Diretor Secretário: Rodrigo Lopez Gonzalez

1º Diretor Financeiro: Augusto da Matta Rassier

2º Diretor Financeiro: Fabio Langlois Ruivo

Diretor: Joaquim Francisco B. Assumpção Mello

Diretor: Luís Fernando Assumpção Magalhães

Diretor: Luís Ottoni Gastal Xavier

Diretor: Eduardo Allgayer Osório

Diretor: Paulo Roberto Lemos Centeno

Diretor: Cristina Soares Ribeiro

Diretor: Milton Martins Moraes Filho

Diretor: Roberto Xavier Martins

Diretor: Mercedes M. de Echenique

Diretor: Fabio Terra Leite

Conselho Técnico

Gilberto Azambuja Centeno

Daniel de Souza Mello

Rouget Gigena Wregue

Anna Luiza Sampaio Quinto Di Cameli (suplente)

Conselho Fiscal

José Francisco Gonçalves Ruivo

