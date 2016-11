Associações de imprensa lamentam mortes de jornalistas em acidente

A Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), a Aner (Associação Nacional de Editores de Revistas) e a ANJ (Associação Nacional de Jornais) emitiram uma nota de pesar nesta terça-feira (29) em que lamentam a “tragédia que vitimou 20 profissionais da comunicação, jornalistas e técnicos” que estavam no avião da Chapecoense.

“As entidades manifestam seu pesar e ampla solidariedade aos familiares dos profissionais vitimados no cumprimento de sua atividade, bem como aos dos demais passageiros e tripulantes do voo”, diz o texto.

O avião decolou de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) com 81 pessoas a bordo, sendo 72 passageiros e 9 tripulantes. O acidente ocorreu próximo à cidade de La Ceja, Colômbia.

Leia a integra da nota:

“Profundamente consternadas, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) lamentam a tragédia que vitimou 20 profissionais da comunicação, jornalistas e técnicos que acompanhavam a delegação da Chapecoense no avião que caiu na Colômbia na madrugada desta terça-feira (29).

As entidades manifestam seu pesar e ampla solidariedade aos familiares dos profissionais vitimados no cumprimento de sua atividade, bem como aos dos demais passageiros e tripulantes do voo.

Neste momento de luto, as associações se unem também à dor de todos os brasileiros.”

Confira a lista dos profissionais que estavam no voo:

André Podiacki, repórter do jornal “Diário Catarinense”

Ari de Araújo Jr., repórter cinematográfico da Globo

Bruno Mauri da Silva, técnico da RBS, afiliada da TV Globo

Devair Paschoalon, o Deva Pascovicci, da Fox: narrador dos canais Fox Sports

Djalma Araújo Neto, cinegrafista da RBS TV, afiliada da TV Globo

Edson Ebeliny, Rádio AM

Fernando Schardong, Rádio AM

Gelson Galiotto, narardor da rádio Super Condá, de Chapecó

Guilherme Marques, repórter da Globo

Guilherme Laars, repórter cinematográfico da Globo

Giovane Klein Victória, da RBS TV, afiliada da TV Globo

Douglas Dorneles, repórter esportivo da Rádio Chapecó

Ivan Agnoletto, rádio Super Condá, de Chapecó

Jacir Biavatti, Rádio FM

Laion Espíndola, repórter do Globo Esporte

Lilacio Pereira Jr., coordenador de transmissões externas dos canais Fox Sports

Mário Sérgio, comentarista nos canais Fox Sports

Paulo Clement, jornalista dos canais Fox Sports

Rafael Henzel Valmorbida, da rádio Oeste Capital, de Chapecó

Renan Agnolin, repórter da rádio Oeste Capital, de Chapecó

Rodrigo Santana Gonçalves, repórter cinematográfico dos canais Fox Sports

Victorino Chermont, repórter dos canais Fox Sports

(Folhapress)

Comentários