Asteroide com poder de 3 bilhões de bombas nucleares ameaça destruir a Terra em segundos

A Terra recebe diariamente pequenos objetos que vêm do espaço, mas não causam nenhuma preocupação, pois são destruídos quando entram na atmosfera do nosso planeta. Entretanto, o que preocupa a humanidade são aqueles objetos maiores, que teriam capacidade de fazer um bom estrago por aqui. E um em especial tem chamado a atenção da Nasa (agência espacial americana) e de astrônomos no mundo todo: se trata do asteroide 2009ES.

O objeto espacial tem o poder de 3 bilhões de bombas nucleares, suficiente para acabar com o planeta em segundos, e foi descoberto por Zhao Haibin, na China. O asteroide já passou a uma distância de 18,8 luas da Terra, o que é considerado uma distância segura, só que esses corpos celestes viajam a uma velocidade muito grande e podem ter sua rota desviada e acabar entrando em colisão com nosso planeta.

A rocha mede 16 quilômetros de largura e é uma das maiores ameaças à vida na Terra. Por isso tem muita gente alegando que as autoridades mundiais não estão dando à questão o devido valor.

No último dia 5 de setembro foi quando o asteroide passou mais “próximo” da Terra e, por ser uma distância considerada segura, nenhum líder mundial comentou a respeito, para não deixar as pessoas em pânico, mas em um futuro próximo, esse asteroide estará voltando na direção da Terra e aí ninguém sabe o que vai acontecer.

A Nasa já se pronunciou a respeito e informou que vem monitorando os asteroides que circulam pelo Sistema Solar. Há pouco tempo, a agência desenvolveu um novo sistema de alerta, que pode acelerar nossos cálculos e previsões de quando e onde asteroides poderiam atingir a Terra. Ao monitorar observações de objetos espaciais recentemente notificados, um programa de computador chamado Scout pode identificar rapidamente os potencialmente perigosos e enviar mensagens automáticas, a fim de que os astrônomos façam o acompanhamento desses corpos.

“Estes são objetos que observadores relatam e suspeitam de que sejam asteroides”, explica Paul Chodas, gerente do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da Nasa. “Eles são os asteroides mais prováveis, mas precisam ser confirmados por outros observadores.”

Enquanto asteroides de médio porte são frequentemente identificados muito antes de atingir a Terra, objetos menores são mais difíceis de detectar com um certo tempo de antecedência. Classificar corretamente esses objetos e determinar suas órbitas necessita de várias observações.

