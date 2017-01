Asteroide passa perto da Terra dois dias após ser descoberto

Um asteroide passou muito perto da Terra nesta segunda-feira (9), apenas dois dias após ter sido identificado por pesquisadores. Batizado como 2017 AG13, o objeto mede entre 11 e 34 metros de diâmetro e viaja a 16 km/s.

Ele passou a cerca de 190 mil quilômetros do planeta, aproximadamente a metade da distância entre a Terra e a Lua. “Ele se move muito rápido, e muito perto de nós”, disse Eric Feldman, astrônomo do site Slooh.com, que transmitiu ao vivo a passagem do asteroide. “Ele cruza a órbita de dois planetas, Vênus e Terra.”

O 2017 AG13 foi descoberto por astrônomos da Universidade do Arizona (EUA) antes da aproximação máxima com a Terra. Observações iniciais indicam que o asteroide tem órbita em torno do Sol de 347 dias terrestres, e se aproxima a até 0,55 unidade astronômicas (distância média entre o Sol e a Terra) da estrela no centro do nosso sistema.

Caso o objeto tivesse se chocado com a Terra, as consequências não seriam tão graves, mas poderia causar danos. (AG)

