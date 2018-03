Astir apresenta novo empreendimento de luxo durante a 8ª edição do Assado Patagônico

A Astir Incorporadora apresenta durante a 8ª edição do Assado Patagônico, que acontece no próximo domingo, dia 25, seu novo empreendimento de alto padrão na Capital, o Homero. Projetado em uma área de perfeita integração entre a cidade e a natureza, o lançamento ocupa um dos principais terrenos do bairro Bela Vista, com unidades que variam de 320m² a 650m².

O tradicional encontro campeiro leva a assinatura do chef assador Leonardo Albuquerque e celebra a cultura e a gastronomia do Sul da América a partir da carne e do fogo.

O evento acontece a partir das 12h30min e conta com All Inclusive e Translado Vip.

Os convites podem ser adquiridos em https://www.sympla.com.br/assado-patagonico—casa-da-fazenda-petim_254441

Serviço:

Assado Patagônico/ 25 de março – domingo/ Fazenda Petim – Estrada Adão Fogues, 7350 – Guaíba/ Horário: 12h30min / Informações: (51) 99222-2776

