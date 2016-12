Astronauta ficou nervoso quando estava no espaço e escutou um ruído semelhante ao de um martelo de madeira batendo no ferro

Imagine estar sozinho em uma pequena nave. É sua primeira vez contemplando o espaço quando, de repente, você começa a escutar barulhos estranhos. Foi o que aconteceu com Yang Liwei, o primeiro chinês a ir ao espaço, em 2003. Em uma entrevista recente a uma rede de televisão chinesa, Yang contou que escutou um ruído semelhante a “um martelo de madeira batendo contra um cubo de ferro”.

Ele ficou um pouco nervoso e decidiu olhar pela escotilha da nave, mas não encontrou uma explicação para a batida misteriosa. Por mais que tentasse, nunca conseguiu decifrar o que era.

Ao retornar à Terra tentou, sem sucesso, recriar o som para que especialistas pudessem ajudar a identificar do que se tratava. Como era de se esperar, a história sobre o barulho misterioso no espaço chamou a atenção dos meios de comunicação chineses.

Quem ou o que batia na nave de Yang quando ele estava sozinho, a centenas de quilômetros da Terra?

Infinito silencioso?

As ondas sonoras se propagam mecanicamente como uma vibração e, por isso, precisam de um meio (líquido, sólido ou gasoso) para viajar. Exemplo disso seria o som de um trovão que viaja pelo ar, ou do sonar, que o faz na água. “Apesar do espaço interplanetário [e interestelar] não ser completamente vazio, as moléculas de gás e os grãos de poeira são tão esparsos que não formam um meio contínuo que permita que as ondas sonoras sejam transmitidas diretamente”, diz a professora Monica Grady para o site acadêmico The Conversation, do Departamento de Ciência Planetária e Espacial da Universidade Aberta do Reino Unido.

“Se estava batendo, poderia ser algo físico que ficou grudado à nave que levava o astronauta”, explicou o professor Goh Cher Hiang, especialista na Universidade Nacional de Singapura. Ele esclarece que essa é apenas uma especulação.

Mas seu colega Wee-Seng Soh tem uma explicação diferente. Ele sugere que o ruído pode ter sido “o resultado da expansão ou contração da nave, especialmente quando a temperatura do exterior da mesma pode ter mudado consideravelmente uma vez que entrou em órbita”.

Os dias de Yang como astronauta ficaram para trás há muito tempo. Ainda assim, segundo a imprensa chinesa, o som foi ouvido posteriormente por astronautas que participaram de missões em 2005 e 2008.

Yang falou de sua experiência a seus sucessores, para que ele não fossem surpreendidos ou se preocupassem com o som.

Dessa forma, ainda que não tenha uma explicação precisa, Yang agora o define como “um fenômeno normal”.

Quando o astronauta compareceu a uma atividade em uma escola na cidade de Ningbo, na província chinesa de Zhejiang, os alunos perguntaram sobre o tema.

Yang disse que sua hipótese é que o som é consequência da reação da pressão do ar, que provocava mudanças na estrutura da nave espacial ao sair da atmosfera terrestre e ir ao espaço, segundo informou a Xinhua. Ele acrescentou que o ar que escapa dos objetos dentro da cúpula espacial também poderia causar o ruído.

O som do espaço.

Não é nada incomum escutar sons no espaço, da mesma forma que não é incomum encontrar uma explicação para eles. Em 1969, durante a missão da Nasa (agência espacial americana), que orbitou a Lua, os astronautas descreveram um estranho som ao passar pelo lado escuro do satélite e que não conseguiam explicar. Disseram que parecia um assobio, que eles entenderam como a música do espaço.

A Nasa disse depois que se tratava uma interferência.

Comentários