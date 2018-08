Astronautas fizeram a primeira partida espacial de tênis na Estação Internacional

O astronauta russo Oleg Artemyev e os colegas Sergey Prokopiev, Alexander Gerst e Drew Feustel estão a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), o enorme laboratório de pesquisa na órbita da Terra. Eles gravaram a primeira partida espacial de tênis e colocaram online no Twitter.

O vídeo da partida foi publicado na quinta-feira (23). Começa com uma brincadeira com a abertura do filme “Guerra nas Estrelas” e depois mostra os quatro astronautas na partida de tênis espacial. No final da abertura, aperece o texto acima de imagens da Terra: “O primeiro torneio espacial de tênis”.

Não é a primeira vez que os astronautas da ISS postam que praticam esportes no espaço: neste ano, antes do início da Copa do Mundo, eles divulgaram imagens de uma partida futebol no laboratório. O mesmo aconteceu em 2014, antes do início do evento no Brasil.

Oleg Artemyev é ativo nas redes sociais: publicou imagens da aurora boreal do espaço nesta sexta-feira (24), e também uma foto ao lado do colega russo Sergey Prokopiev com a bandeira do país no início da semana.

Tour pela ISS

A Estação Espacial Internacional recebe astronautas em um espaço do tamanho de um campo de futebol. A emissora britânica BBC divulgou nesta sexta-feira (24) um vídeo de Oleg fazendo um “tour” no local.

“Estamos prestes a voar pelo percurso mais longo dentro da estação. Vamos nessa!”, diz ele, enquanto flutua entre diferentes áreas com uma câmera na mão.

Atualmente, estão a bordo da estação seis astronautas (quatro americanos e dois russos). Além de Artemyev, integram a equipe o russo Sergey Valerevich, os americanos Drew Feustel (comandante da expedição), Serena M. Auñón-Chancellor e Ricky Arnold e o alemão Alexander Gerst.

Eles viajam a uma velocidade de cinco milhas por segundo (o equivalente a 28.968,19 km/h), dando uma volta ao redor da Terra a cada uma hora e meia.

A estrutura da estação espacial é usada como plataforma para dar suporte a viagens espaciais e para a realização de experimentos científicos, como a pesquisa em relação a doenças. Um deles, atualmente, estuda novas formas de combate ao câncer.

A ISS começou a ser construída em 1998, e o projeto foi finalizado em 2011. Também nesta semana, o colega americando de Oleg, Ricky Arnold, fotografou a aproximação do furacão Lane do Havaí.

Com a aproximação do furacão, o presidente americano Donald Trump declarou estado de emergência no Havaí na quinta-feira (23), liberando fundos federais diante da passagem iminente do furacão Lane pelo arquipélago. As autoridades americanas informaram que Lane havia enfraquecido ligeiramente, tornando-se um furacão de categoria 4. Ainda assim, ele constitui uma ameaça com ventos de até 215 km/h, chuva forte e ondas perigosas.

Deixe seu comentário: