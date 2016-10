Astronautas retornam à Terra após missão no espaço

O módulo de descida da nave russa Soyuz MS-01, com três tripulantes a bordo, aterrissou neste domingo (30) com sucesso nas estepes do Cazaquistão, informou o CCVE (Centro de Controle de Voos Espaciais) da Rússia.

Na cápsula, retornaram à Terra o cosmonauta russo Anatoli Ivanishin, o japonês Takutya Onishi e a astronauta americana Kathleen Rubins, que ficaram em uma missão de quase quatro meses na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Durante sua permanência na ISS os três realizaram cerca de 40 experimentos científicos. A MS-01, a primeira nave do novo modelo Soyuz, pousou a cerca de 140 quilômetros a sudeste da cidade de Zhezkazgan. “Os tripulantes estão bem”, afirmou um porta-voz do CCVE citado por veículos de imprensa russos.

A bordo da ISS permanecem os russos Sergei Rizhikov e Andrei Borisenko e o americano Shane Kimbrough, que chegaram à plataforma espacial no dia 21. (AG)

