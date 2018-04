Astrônomos observam a estrela individual mais distante do universo

A estrela individual mais distante no universo foi observada a 9 bilhões de anos-luz da Terra, relata estudo publicado na Nature Astronomy. Normalmente, os astrônomos conseguem identificar mais facilmente as galáxias, que possuem cerca de 10 bilhões de estrelas.

A estrela individual foi encontrada acidentalmente, enquanto astrônomos observavam galáxias a 5 bilhões de anos-luz de distância com o Telescópio Espacial Hubble. Nessa observação, eles notaram uma luz mais apagada ao fundo. Em um primeiro momento, pensaram que tratava-se de uma estrela no fim da vida; depois, com uma análise mais detalhada, viram que se tratava de uma estrela individual.

A observação da estrela foi possível por um fenômeno chamado de “lente gravitacional’, quando um objeto à frente consegue ampliar a luz de outros diretamente atrás dele. A estrela foi batizada de Ícaro. Na mitologia grega, Ícaro é um herói que não ouviu os conselhos do pai e tentou voar próximo ao Sol.

Super orçamento da Nasa

A Câmara e o Senado norte-americanos aprovaram uma verba de 20,7 bilhões de dólares para o ano de 2018 para a Nasa. Isso mostra o interesse das Casas no projeto espacial do país, uma vez que o governo havia requisitado 19,1 bilhões de dólares.

Com isso, a agência espacial passar a ter a maior verba desde 2009, mesmo contando infrações. Em dezembro, o presidente Donald Trump aprovou o Space Policy Directive-1, política que redireciona a NASA para o projeto de levar o homem novamente à Lua, com a intenção futura de chegar a Marte. Tal projeto será feito em duas etapas: em 2019, a agência deve fazer o lançamento da cápsula Orion, em uma missão não tripulada para preparar o envio de seres humanos em 2022. Para a missão tripulada, a Nasa está desenvolvendo o seu próprio foguete chamado Space Launch System (SLS). Ele será mais potente que o Falcon Heavy, da SpaceX, e já custou aos Estados Unidos 19 bilhões de dólares na última década, sendo que cada voo tem estimativa de pelo menos 1 bilhão de dólares. O montante contempla este projeto.

Mesmo com o projeto em andamento, o governo Trump era avesso a outros planos da Nasa. A Casa Branca não queria aprovar verba destinada a programas de observação da Terra e investigação da mudanças climáticas, tema este considerado como fake news pelo presidente norte-americano. Outros projetos educacionais e o desenvolvimento do satélite WFIRST também estavam na lista de cortes do governo.

Contudo, Câmara e Senado aprovaram verbas para todos estes projetos, além de um orçamento de 23 milhões de dólares para o desenvolvimento de um mini-helicóptero que viajaria a Marte acompanhando o jipe Mars 2020.

Polêmica

Embora tenha orçamento para produção do foguete, o SLS é alvo de críticas por conta de seu custo. A proposta é de que a NASA trabalhe em parceria com a SpaceX para utilizar o Falcon Heavy, foguete testado em fevereiro deste ano. O foguete da empresa de Elon Musk é mais barato, com o custo de 90 milhões de dólares por voo. Segundo estimativa da NextGen Space, ao utilizar a tecnologia da SpaceX, a Nasa poderia completar o projeto de voltar à Lua com 10 bilhões de dólares nos próximos 7 anos, em contrapartida a outros 19 bilhões da SLS. A economia poderia redirecionar o orçamento para outros projetos como módulos, robôs e estações ainda mais desenvolvidos.