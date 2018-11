Astros de grandes sucessos em cartaz nos cinemas conquistam fãs e turistas no Dreamland Museu de Cera de Gramado

Sucesso entre os fãs e campeões de bilheteria, destaques do cinema mundial na atualidade estão no Dreamland Museu de Cera de Gramado. Dois filmes, sensações de público e crítica, em evidência nas principais salas comerciais do Brasil e do exterior, reúnem seus protagonistas na Serra Gaúcha. A nova versão de Nasce Uma Estrela, de Bradley Cooper, aposta no carisma de Lady Gaga como protagonista, uma das maiores divas da música pop também é destaque na atração gramadense. E como esquecer das trapalhadas de Rowan Atkinson, o eterno “Mr. Bean”, que agora faz a graça dos fãs como o atrapalhado agente secreto de Johnny English 3.0, de David Ker?. Todos eles podem ser encontrados em cópia fiel, tamanho natural e à disposição para selfies com os fãs e turistas do Dreamland(Av. das Hortênsias, 5507).

Com cada vez mais destaque e atraindo a curiosidade do público apaixonado por cinema, que pode ter a chance de registrar o momento único ao lado de seus ídolos, o Dreamland Museu de Cera oferece aos visitantes a possibilidade de ver de perto réplicas de ícones e celebridades hollywoodianas em espaços temáticos que relembram cenas vistas na grande tela. Entre eles, o cenário do Poderoso Chefão, imortalizado na presença de Marlon Brando, e o barco pirata “Pérola Negra”, de Jack Sparrow, que traz ainda Peter Pan e Capitão Gancho.

Há, ainda, espaços com os astros Bruce Willis, na figura de Duro de Matar, e T-800, interpretado na telona por Arnold Schwarzenegger no filme O Exterminador do Futuro.Marilyn Monroe tambémé retratada na obra do diretor Billy Wilder, O Pecado Mora ao lado. Enquanto isso, Nicole Kidmanganhou recentemente uma réplica em cera de sua participação no Oscar de 2007, quando foi apresentadora do evento. Os galãs também são figuras presentes na atração, que conta com réplicas de George Clooney, Tom Cruise, Robert Pattinson, Brad Pitt e Daniel Craig (o espião James Bond). E no mundo dos super-heróis,destaque para a presença de Hugh Jackman (como o herói Wolverine), além do Capitão América, Hulk, Thor, Homem de Ferro e Homem-Aranha.

Crédito: Cleiton Thiele

Deixe seu comentário: