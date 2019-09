Asus ROG Phone 2 é o celular Android mais rápido do mundo

O aplicativo de banchmark AnTuTu divulgou o ranking atualizado com os celulares mais poderosos do planeta. A mensuração ocorre por meio de um teste de performance em smartphones com sistema Android. Na liderança está o Asus ROG Phone 2, telefone da companhia de Taiwan voltado para jogadores. O pódio fica completo com Asus Zenfone 6 e OnePlus 7 Pro.

A companhia destaca que a lista sofreu mudanças, em relação ao mês passado, graças a chegada do processador Snapdragon 855 Plus da Qualcomm, conhecido como o mais poderoso do mercado atualmente. Ele está presente justamente no líder do ranking.

O ROG Phone 2 é o mais recente celular gamer da Asus. O dispositivo tem até 12 GB de memória RAM (o que aparece no ranking é a versão de 8 GB), até 512 GB de armazenamento e possui a GPU Adreno 640, a mais recente para gerar conteúdo gráfico em aparelhos móveis. Esse conjunto pode permitir que ele rode os games mais poderosos da atualidade sem fazer esforço.

Enquanto isso, o Asus Zenfone 6 sai de fábrica com o processador Snapdragon 855, versão sem o “Plus”, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Todavia, isto é o suficiente para posicioná-lo no segundo lugar do ranking. Sua tela de 6,4 polegadas possui 403 ppi de densidade de pixels, que é ainda melhor do que o ROG Phone 2, e isso tende a oferecer imagens ainda mais nítidas.

Já o OnePlus 7 Pro possui configuração de hardware similar ao Zenfone 6, com a diferença que o seu espaço interno é o dobro, 256 GB, e a sua tela possui 6,67 polegadas. Todos os três aparelhos trazem proteção Gorilla Glass contra arranhões na tela e câmera principal com 48 megapixels. Embora estas especificações não influenciem no desempenho, vale o destaque.

O que é benchmark?

O benchmark é um processo de aferição do hardware, seja no PC ou no celular, que roda diversas rotinas que exigem ao máximo da performance, seja gráficos em 3D, vídeos em alta resolução, ou qualquer tipo de exigência computacional. A partir do que cada aparelho pode gerar, ele obtém uma pontuação e uma classificação geral, que serve como comparativo com outros dispositivos similares.

Como é feita a medição e o ranking?

Cada pessoa que instala o Antutu Benchmark em seu aparelho, e faz a conferência geral do desempenho, alimenta um banco de dados da empresa com todas os principais dados sobre o hardware e a pontuação obtida. Para fechar esta lista, a empresa considera a média de pontos de cada aparelho, e não a sua marca mais alta, e apenas aqueles que conseguiram mais mil análises ao longo do período do mês – entre 1º e 31 de agosto de 2019.

Deixe seu comentário: