Por Redação O Sul * | 21 de novembro de 2019

Já no radar do mercado europeu, o atacante do Grêmio Pepê está no alvo da Roma, da Itália. Os italianos já iniciaram conversas para a contratação do vice-artilheiro da temporada, mas ainda sem uma proposta oficial. O jovem tem contrato até 2022.

Conforme informação da Rádio Grenal, o jogador de 22 anos já vem recebendo sondagens de outros clubes há tempos, mas sem a oficialização de propostas. Mesmo estando no banco de reservas, Pepê se tornou peça fundamental para Renato, sendo titular imediato na ausência de Everton, de que fica atrás na artilharia de gols do ano, somando 11 em 46 jogos.

Mesmo diante do cenário, uma negociação não está descartada por conta das finanças e até mesmo para que o clube possa garantir a permanência de outros ‘medalhões” do elenco, como Everton e Kannemann.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

