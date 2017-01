Atacante Kayke chegou a Porto Alegre para assinar contrato com o Grêmio

A manhã dessa terça-feira (03) foi movimentada no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, especialmente pela chegada do possível novo reforço do Grêmio para a temporada 2017. Kayke desembarcou por volta das 11h40min e foi recepcionado por dezenas de torcedores. Durante a passagem pelo saguão, o atacante concedeu uma rápida entrevista aos profissionais da imprensa presentes.

“Estou chegando para acertar realmente. A expectativa é que tudo dê certo. A gente só pode falar quando tiver assinado, então estou indo agora fazer os exames médicos, e aí depois vou poder falar como jogador do Grêmio”, disse o atacante ao repórter da Rádio Grenal Henrique Pereira. Perguntado sobre o tempo de contrato, o atleta confirmou que a negociação será por um ano de empréstimo e que faltam apenas alguns detalhes a serem acertados com o Yokohama Marinos.

Aos 28 anos, Kayke chega para disputar uma vaga no ataque e ser o “fazedor de gols” da equipe de Renato Portaluppi. O treinador, inclusive, deu o aval para a contratação do atacante ex-flamengo, que exaltou a importância de chegar ao clube com a aprovação do maior ídolo tricolor. “Para mim é importante. Um treinador que tem uma história muito grande no clube, ele que conquistou a Libertadores com o Grêmio. É de extrema importância chegar com o aval e estou muito contente”, finalizou.

