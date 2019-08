Atacante marca gol na vitória do Brasileiro de Aspirantes e está na mira de Renato Portaluppi

*Por Bárbara Assmann

Não é só de compra de atacantes que vive o Grêmio, também há promessas dentro da própria casa. O presidente Romildo Bolzan Junior já garantiu que a comissão sempre está de olho no grupo de transição gremista. A equipe está disputando o Brasileirão de Aspirantes, campeonato sub-23 nacional. O tricolor, na tarde desta quinta-feira (8), fez o dever de casa e venceu o Bahia por 1 a 0, no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Este resultado mantém a equipe na liderança invicta do Grupo A. E, o gol da vitória, veio dos pés do atacante que está sendo observado pelo técnico Renato Portaluppi: Ferreira. Ele é o artilheiro da equipe e da competição, com 8 gols em 11 jogos.

Nesta semana, o jovem treinou por alguns minutos com a equipe alternativa que será utilizada no Brasileirão. No jogo-treino contra o próprio time da Transição, Ferreira anotou um dos gols da atividade, vencida por 3 a 1 pelos reservas. Ele destacou o bom momento que está vivendo e as oportunidades que vem recebendo: “Estou trabalhando forte para aproveitar as oportunidades, como o professor Renato sempre diz. Fico muito feliz de viver um momento tão bom pela Transição e ter a oportunidade de treinar nos profissionais. Espero seguir evoluindo para ajudar o Grêmio”, comentou.

Renato definirá a delegação que viaja para o Rio de Janeiro em treinamento na manhã desta sexta-feira (9), no CT Presidente Luiz Carvalho.

