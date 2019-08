Um ataque a bomba a uma mesquita no Paquistão matou ao menos quatro pessoas nesta sexta-feira (16). Fontes disseram à agência Reuters que, entre as vítimas, está Hafiz Ahmadullah, irmão do chefe do Talibã no Afeganistão, Haibatullah Akhundzada. A polícia, no entanto, não confirmou a identidade das vítimas. Até o momento, nenhum grupo reivindicou autoria da explosão.