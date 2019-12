Mundo Ataque a tiros deixa seis mortos em hospital na República Tcheca

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

O hospital localiza-se no campus de uma universidade Foto: Reprodução Atentado em hospital na República Tcheca (Reprodução) Foto: Reprodução

Um ataque a tiros em um hospital no campus da Universidade de Ostrava, na República Tcheca, deixou seis mortos e dois feridos na manhã desta terça-feira (10).

O autor dos disparos fugiu do local após o atentado. Depois, ele foi encontrado morto com um tiro na cabeça. De acordo com a polícia, o homem se matou.

A polícia informou que o criminoso, que portava uma pistola, chegou no hospital dirigindo um carro. As motivações do ataque estão sendo investigadas. A cidade de Ostrava, com 290 mil habitantes, é a terceira maior da República Tcheca. Está localizada a 350 quilômetros de Praga e a 10 quilômetros da fronteira com a Polônia.

