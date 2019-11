Ataque a tiros em um supermercado deixa três mortos nos Estados Unidos

Três pessoas – dois homens e uma mulher – morreram durante um tiroteio na manhã desta segunda-feira (18) em um supermercado da rede Walmart em Duncan, Oklahoma, nos Estados Unidos. O assassino está entre os mortos, disseram autoridades.

A polícia foi chamada pouco antes das 10h (no horário local) e procura ainda por testemunhas para verificar os fatos.

De acordo com a polícia local, as duas vítimas estavam dentro de um carro quando o assassino abriu fogo contra elas. O outro morreu no estacionamento do supermercado.

Testemunhas disseram que, ao todo, foram disparados nove tiros. Os policiais disseram que uma arma foi encontrada no local do crime.

Nenhum funcionário do supermercado se envolveu no tiroteio. O estabelecimento não chegou a ser fechado.

Por medida de segurança, escolas foram bloqueadas. As autoridades orientaram os pais a não procurarem os alunos imediatamente enquanto a situação era controlada.

Duncan é uma cidade com aproximadamente 22.000 habitantes, localizada 129 quilômetros ao sul de Oklahoma City.

Ataque a tiros em Fresno

As mortes no Estado ocorrem um dia após um ataque a tiros em Fresno, na Califórnia, que matou pelo menos quatro pessoas que estavam reunidas no quintal de uma casa para assistir a um jogo de futebol. Ao menos um atirador ainda está desaparecido.

Não se sabe a razão do ataque. Fresno fica a cerca de 322 km ao norte de Los Angeles.

Havia cerca de 35 pessoas no jardim. Os mortos tinham idades entre 25 e 35 anos. Três deles eram homens e morreram no local. A quarta vítima morreu no hospital.

Ao menos cinco das vítimas estão em estado grave. Os feridos foram resgatados por ambulâncias ou seguiram com seus próprios carros até o hospital.

A Califórnia também foi alvo de um ataque a tiros em uma escola em Santa Clarita, na semana passada, em que um adolescente de 16 anos matou dois colegas antes de virar a arma para si mesmo, além de um ataque em San Diego, no sábado, no qual um homem matou a esposa e três de seus filhos antes de se matar.

Em agosto, um homem matou 22 pessoas em um Walmart de El Paso, no Texas, e feriu outras 26. Ele foi acusado de atacar deliberadamente mexicanos, e se declarou inocente.