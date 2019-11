Pelo menos sete civis morreram, incluindo cinco estrangeiros, e outros 30 ficaram feridos em um ataque aéreo nesta segunda (18) contra uma fábrica em um subúrbio de Trípoli, informou um porta-voz do Ministério da Saúde da Líbia. Dois líbios e cinco trabalhadores de Bangladesh, Egito e Níger morreram no ataque realizado no subúrbio de Wadi Rabi, disse o porta-voz Amin al Hachemi.