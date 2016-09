Ataque com faca deixa feridos em Minnesota, nos Estados Unidos

Um ataque a facadas deixou oito feridos em shopping de St. Cloud, no estado americano de Minnesota, nos Estados Unidos, na noite deste sábado (17). O suspeito de ser o autor do crime acabou morto.

De acordo com Chris Nelson, da equipe de comunicação do St. Clout Hospital, das oito pessoas encaminhadas para atendimento médico, sete tinham lesões que não apresentavam risco à vida. Ele não passou mais informações à agência The Associated Press.

O prédio continua bloqueado, segundo o sargento Jason Burke. “O indivíduo que acreditamos ser o responsável pelas facadas contra as vítimas está morto dentro do shopping”, informou. Ele não soube informar detalhes de como ocorreu a morte do suspeito pelo ataque. Algumas testemunhas chegaram a dizer que ouviram tiros, mas a informação não foi confirmada. (AG)

