Um ataque contra um ônibus com cristão coptas que iam a um mosteiro deixou sete mortos e 14 feridos no norte do Egito, nesta sexta-feira (2). O Ministério do Interior atribuiu a ação a militantes islâmicos, mas até agora nenhum grupo assumiu a autoria. Os coptas representam a maior e mais antiga comunidade cristã do Oriente Médio.