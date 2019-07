Pelo menos sete pessoas morreram num ataque com carro-bomba realizado nesta sexta-feira (12) por militantes do grupo extremista islâmico Al Shabab contra um hotel da cidade portuária de Kismayo, no sul da Somália, informaram fontes de segurança locais. “O saldo pode aumentar, pois o ataque ainda não acabou”, declarou um funcionário da área de segurança, Abdi Dhuhul.