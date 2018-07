A sede da província do Ministério dos Refugiados em Jalalabad, no Leste do Afeganistão, foi alvo de um ataque nesta terça-feira (31). Também relatos de explosão e tiroteio em outros pontos da cidade. O balanço de vítimas ainda é impreciso. A Reuters afirmou que seis pessoas morreram. Já a France Presse relatou que esse número chega a 15 mortos.