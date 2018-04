Ataques do grupo radical islâmico Boko Haram deixaram 20 pessoas mortas desde sexta-feira (30) em Maiduguri, cidade do Estado de Borno, Nordeste da Nigéria. As ações dos jihadistas se intensificaram durante o fim de semana de Páscoa. Na sexta-feira, quatro mulheres-bomba mataram duas pessoas no campo de deslocados de Zawuya, nos arredores de Maiduguri.

