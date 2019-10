Ataque em escola deixa um morto e 10 feridos na Finlândia

Pelo menos uma pessoa morreu e dez ficaram feridas nesta terça-feira (1º) durante um ataque realizado, supostamente, com arma branca em uma escola localizada na cidade de Kuopio, na região central da Finlândia. O suspeito foi ferido e levado ao hospital pela polícia local. Dois dos 10 feridos estão em estado grave, mas não está claro se um deles é o autor do ataque.

Inicialmente, a informação era de que teria havido um tiroteio, mas testemunhas afirmaram à imprensa local que uma pessoa entrou na Escola Vocacional Savo com uma faca longa, possivelmente uma espada, e tentou atacar outras. A polícia utilizou armas de fogo no local. A instituição fica dentro de um shopping chamado Herman.

O ataque aconteceu por volta do 12h50 do horário local (cerca de 6h50 no horário de Brasília). As autoridades isolaram o lugar.