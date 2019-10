Ataque em mesquita deixa mais de 60 mortos e 33 feridos no Afeganistão

Um ataque contra uma mesquita deixou 62 mortos e 33 feridos, na província de 62 mortos e 33 feridos, no leste do Afeganistão, durante as orações desta sexta-feira (18). “O balanço do ataque contra a mesquita aumentou para 62 mortos e 33 feridos”, disse um porta-voz do governador da província, Attaulá Jogyani.

Segundo Jogyani, os explosivos foram colocados no interior da mesquita e acionados à distância. Os mortos eram em sua maioria jovens e estavam rezando no momento da explosão. Nenhum grupo assumiu a ação. O Talibã condenou o ataque, que atribuem às forças do governo ou ao grupo do Estado Islâmico.

Este ataque acontece após a ONU (Organização das Nações Unidas) publicar um novo relatório com o número “sem precedentes” de civis mortos ou feridos no Afeganistão entre julho e setembro.

O relatório, que também observa a violência ao longo de 2019 até agora, enfatiza que “os afegãos foram expostos a níveis extremos de violência por muitos anos”, apesar das promessas de todas as partes de “prevenir e mitigar os danos ao meio ambiente e aos civis”.