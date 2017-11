Ataque em mesquita deixa mais de 200 mortos no Egito

Terroristas atacaram com bombas e armas de fogo uma mesquita na península do Sinai, no Egito, nesta sexta-feira (24). Mais de 200 pessoas morreram e pelo menos 125 ficaram feridas no atentado, de acordo com a agência estatal Mena.

Os terroristas chegaram de carro até o local, onde os fiéis faziam as tradicionais orações muçulmanas na mesquita localizada em Bir al-Abed, a oeste da cidade de Arish. A região é constantemente atacada pelo Estado Islâmico, mas até o momento nenhum grupo reivindicou a ação. O presidente egípcio Abdel Fattah al Sisi convocou uma reunião de segurança de emergência logo após o ataque.

Estado Islâmico

As forças de segurança do Egito estão lutando contra o grupo terrorista Estado Islâmico no Norte do Sinai, onde extremistas já mataram centenas de policiais e soldados desde que se intensificaram os confrontos, nos últimos três anos. Os extremistas atacaram principalmente as forças de segurança, mas também atingiram igrejas, matando cristãos.

