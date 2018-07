Ataque fere 10 na Alemanha

Cerca de 10 pessoas ficaram feridas em um ataque com faca a bordo de um ônibus em Lubeck, no Norte da Alemanha, nessa sexta-feira. O episódio ocorreu às 13h47min, quando o agressor esfaqueou diversos passageiros com uma faca de cozinha. “A polícia conseguiu imobilizá-lo, e agora o homem está detido”, afirmou a procuradora Ulla Hingst.

