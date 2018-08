Um dos principais líderes jihadistas do grupo Estado Islâmico no Grande Saara morreu durante uma operação militar no Nordeste do Mali no domingo (26), anunciou nesta segunda-feira (27) em Paris o Estado-Maior francês. Grupos de “comandos mobilizados (em terra após um ataque aéreo) constataram a morte de Mohamed Ag Almuner e de um de seus guarda-costas”, indicou o comunicado.

